Osterwieckerin ist Geheimnisvollem im Harz auf der Spur

Vergessen, verlassen, unheimlich – Miriam Fuchs aus Osterwieck hat 35 derartige Orte im Harz zwischen Seesen, Fallstein, Aschersleben und Nordhausen aufgesucht und in einem Buch beschrieben.

Die Alte Post ist einer der vergessenen Schätze in der Osterwiecker Altstadt, die im Buch erwähnt werden. Hier gibt es Hoffnung, dass das Fachwerkhaus wiederbelebt wird.

Osterwieck - In früheren Jahren ist Miriam Fuchs als Pressesprecherin des Harzer Tourismusverbands tätig gewesen. Den Harz kennt sie daher aus dem EffEff. In Wildemann aufgewachsen, lebt die Autorin heute in Osterwieck. Mit Harzer Lost Places, wie vergessene Orte bezeichnet werden, beschäftigt sich ihr neues Buch, dem sie nahezu zeitgleich noch ein weiteres – über die Dinge, die nicht nur ein Harzer einmal im Leben gemacht haben sollte – folgen ließ. Volksstimme-Reporter Mario Heinicke sprach mit der 47-Jährigen darüber.