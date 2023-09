Pabstorf - Schon lange warten die Pabstorfer Kameraden auf ein neues Heim für ihre Wehr. Nach zahlreichen Verzögerungen ist die Fertigstellung nun jedoch greifbar. Und diese soll natürlich gebührend gefeiert werden.

Am kommenden Samstag, 16. September, ist ein ganzer Tag dafür eingeplant. „Wir fangen früh um 10 Uhr auf dem Reitplatz an“, erklärt Ortswehrleiter Kevin Romahn. „Von da startet dann ein Umzug durch den Ort, hierher zum neuen Gerätehaus.“ Zu diesem Umzug sind neben den benachbarten Wehren der Gemeinde natürlich auch bereits alle Einwohner eingeladen.

Dort zu beginnen,sei eine rein logistische Entscheidung gewesen. „Die anderen Wehren kommen ja alle mit ihren Feuerwehr-Autos – dafür wäre hier am Gerätehaus gar kein Platz. Oben am Reitplatz können aber alle bequem parken und dann ziehen wir gemeinsam zum neuen Haus“, so Romahn weiter.

Besondere Überraschungen

Um 11 Uhr erfolgt dann vor Ort die offizielle Freigabe, inklusive kurzer Reden und Ansprachen. Danach wird gefeiert. „Wir haben uns für den Tag allerlei einfallen lassen“, verrät der Ortswehrleiter. „Wir haben eine Hüpfburg für die Kinder und als besondere Überraschung kommt gegen 13 Uhr die Drehleiter aus Osterwieck, mit der speziell die Kinder einmal hochfahren können. Natürlich haben auch Erwachsene die Chance, aber wir haben dabei vorrangig an die Kinder gedacht.“

Zur Mittagsverpflegung springt die benachbarte Wehr aus Rohrsheim ein, die in der Gulaschkanone frischen Gulasch kocht – zum Vor-Ort-Verzehr, aber auch zum Mitnehmen. Das ist aus gleich zweierlei Hinsicht toll, wie Kevin Rohman dankbar erklärt: „Zum einen nimmt uns das natürlich Arbeit ab, zum anderen spenden sie uns aber auch die Einnahmen, die dann unserer Wehr zugutekommen.“

Unterschiedliche Verpflegungsarten

Auch die Pabstorfer Wiesen-Sheriffs unterstützen ihre örtliche Wehr und helfen bei der Mittagsversorgung. „Hier ist zwar noch nicht ganz klar, was es gibt, aber irgendwas werden sie machen“, sagt Kevin Romahn. „Erst standen Crêpes und Waffeln zur Debatte, dann kamen aber Nudeln mit Tomatensoße ins Gespräch – und ich glaube, dabei ist es dann auch geblieben. Lassen wir uns überraschen.“

Für Kaltgetränke sorgen die Pabstorfer Kameraden selbst und ab 16 Uhr werfen sie außerdem den Grill an. „Um Kaffee und Kuchen am Nachmittag kümmern sich netterweise unsere Dorffrauen“, freut sich der Ortswehrleiter.

An ein Rahmenprogramm wurde natürlich auch gedacht. „Unsere Kinder- und die Jugendwehr werden jeweils eine kleine Vorführung machen, so gegen 13.30 Uhr“, zählt Romahn auf. „Gegen 14 Uhr tritt der Anderbecker CarnevalsClub mit kleinem Programm auf und gegen 16 Uhr singt unser Chor Voices of B.A.S.T. für uns.“ Einziges Manko sei aktuell noch der DJ, der kurzfristig abgesagt habe. Hier sei man jedoch bereits auf der Suche nach Ersatz.

Das Ende der Feier sei gegen 22 Uhr geplant.

Vor dem Fest ist noch einiges zu tun

Doch bis überhaupt gefeiert werden kann, gibt es noch einiges zu tun. Da sich die bereits 2020 begonnenen Arbeiten aus verschiedenen Gründen immer wieder verzögert hatten (die Volksstimme berichtete), wurde letztlich entschieden, die Bauhofmitarbeiter der Gemeinde für die abschließenden Arbeiten im Außenbereich mit einzubeziehen, um rechtzeitig zur geplanten Fertigstellung auch fertig zu werden.

Zusätzliche Unterstützung erhalten die Mitarbeiter durch die Pabstorfer Kameraden, die unter anderem bei den Pflasterarbeiten geholfen haben. „Wir beenden jetzt noch die Arbeiten an der Westseite, also vor dem Haus“, erklärt Kevin Romahn. „Die Ostseite hinter dem Haus kommt dann erst später, das schaffen wir nicht mehr vor dem Fest. Ein Zaun ringsum kommt auch später. Die Heizung wird dieser Tage noch in Betrieb genommen und so Kleinigkeiten wie Silikon in den Toiletten, Fenster abdichten und so weiter passieren auch noch.“ Bis ztum 16. September schaffe man das alles noch, so der Ortswehrleiter, der alle zur Einweihung einlädt, zuversichtlich.