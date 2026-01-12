Für Irritationen haben am Montag (12. Januar) amtliche Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor Blitzeis im Harzkreis gesorgt. Bis zum späten Nachmittag rollte zumindest der Busverkehr reibungslos.

Panikmache um Blitzeis im Harz? Chaos am Montag – aber nicht wegen Glätte

Schüler steigen nach Unterrichtsende am Montagmittag, 12. Januar, an der Haltestelle Heltauer Platz in Wernigerode in den Bus für die Heimfahrt.

Landkreis Harz. - Reale Gefahr oder Panikmache? Eine Frage, die sich am Montag, 12. Januar, viele Einwohner des Harzkreises gestellt haben. Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) Regenschauer auf tiefgefrorenem Boden und damit Blitzeis angekündigt hatte, wurden über die Warnapp Nina mehrere „amtliche Unwetterwarnungen“ vor Glatteis herausgegeben. Allerdings verschoben sich die Zeitfenster immer weiter nach hinten. Am Ende entstand im Harzkreis Chaos, das allerdings nicht auf Glätte zurückzuführen war.