In Halberstadt wird ein dementer Mann vermisst. Symbolfoto: Anja Guse

Aus Ameos Klinikum verschwunden: Seit Freitag wird in Halberstadt ein 65-Jähriger aus Staßfurt vermisst.

Halberstadt (dl) l Seit Freitag, 3. April, wird in Halberstadt der 65-jährige Siegfried Breuninger aus Staßfurt vermisst. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der Mann am Donnerstag ins Ameos-Klinikum Halberstadt eingeliefert. Dieses habe er am Freitag gegen 12 Uhr verlassen.

Siegfried Breuninger ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat lichtes, dunkles Haar, ist Brillenträger und tritt eher ungepflegt in Erscheinung. Er trug entweder einen dunklen Trainingsanzug und weiße Turnschuhe oder eine Jeanshose sowie einen lilafarbenen Pullover und führte eventuell eine Tasche oder einen Rucksack mit sich. Der Gesuchte führe weder Ausweispapiere noch Bargeld mit sich und leide unter starker Demenz.

Hinweise zum Gesuchten bitte unter Telefon (0 39 41) 67 42 93 an die Polizei.