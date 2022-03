Peta rügt angeleintes Frettchen beim Festwochenende im Tiergarten Halberstadt

Halberstadt - Die Tierschutzorganisation Peta schlägt Alarm: Beim Halberstädter Tiergartenfest sei am 15. August gegen Tierschutzauflagen verstoßen worden, so eine Sprecherin in einer per Mail breit gestreuten Pressemitteilung. Eine Augenzeugin habe beim Fest beobachtet, wie „ein Frettchen im Rahmen einer Show des Tiergartenfests an Leine und Maulkorb gehalten“ und den Zoobesuchern vorgeführt worden sei. Inmitten der Menschenmenge und bei lauter Musik erscheine das Tier sichtlich gestresst. Man habe den Fall dem zuständigen Veterinäramt gemeldet und selbiges aufgefordert, „eine solche tierschutzwidrige Präsentation von Tieren zukünftig zu untersagen“, so eine Peta-Sprecherin.