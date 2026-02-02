Haben Pflanzen ein Bewusstsein und wie eng sind wir wirklich mit dem Wald verbunden? Das Café Brennnessel in Veltheim lädt für den 13. Februar zu einer spannenden Lesung aus Peter Wohllebens Bestseller ein. Was es alles über das „geheime Band“ zu erfahren gibt.

Zu einer Lesung im Rahmen der Reihe „Ein Fenster zum Verstehen von Naturzusammenhängen“ wird für Freitag, 13. Februar 2026, ins Veltheimer Café Brennnessel eingeladen.

Veltheim. - Zu einem inspirierenden Abend wird für Freitag, 13. Februar, ins Café Brennnessel, Hauptstraße 9 in Veltheim (Landkreis Harz) geladen: Im Rahmen der beliebten Lesereihe „Ein Fenster zum Verstehen von Naturzusammenhängen“ veranstaltet Organisatorin Ulrike Niggemeyer eine besonderen Lesung. Um 18 Uhr präsentieren sie und Liane Daniel faszinierende Einblicke aus dem Bestseller von Peter Wohlleben: „Das geheime Band zwischen Mensch und Natur“.

Haben Bäume einen Herzschlag? Besitzen Pflanzen ein Bewusstsein? Peter Wohlleben, Deutschlands bekanntester Förster und Bestsellerautor, verbindet neueste wissenschaftliche Erkenntnisse mit seinen Erfahrungen aus der Waldakademie. Die Lesung geht der Frage nach, wie eng wir Menschen wirklich mit unserer Umwelt verwoben sind und schärft den Blick für die erstaunlichen Phänomene der Natur.

Der Eintritt ist frei. Nach der Lesung bietet sich die Gelegenheit für eine anschließende Diskussionsrunde, Fragen und einen Austausch in gemütlicher Atmosphäre.

Da die Plätze begrenzt sind, bittet Ulrike Niggemeyer um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 039426/ 863308, mobil unter 0151/5811 0934 oder per E-Mail an cafe-brennnessel@web.de.

