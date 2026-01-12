weather schneeregen
  4. Halberstadt: Pferde auf Bundesstraße 81 im Harz: Feuerwehr und Tierfänger müssen eingreifen

Der Ausbruch von zwei Pferden hat am Montag für Aufregung auf der B81 bei Halberstadt (Harzkreis) gesorgt. Feuerwehr und ein Tierfänger mussten ausrücken, nachdem die Tiere nahe der Bundesstraße gesichtet wurden. Wie die Aktion verlaufen ist.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 12.01.2026, 17:55
Freilaufende Pferde – hier ein Symbolfoto – haben am Montagnachmittag (12. Januar) auf der B81 bei Halberstadt für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Symbolfoto: Michael Reichel/dpa

Emersleben. - Zwei ausgebrochene Pferde haben am Montagnachmittag (12. Juni) auf der Bundesstraße 81 bei Halberstadt einen Einsatz von Feuerwehr und Tierfänger ausgelöst.