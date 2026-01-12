Eil
Tierischer Einsatz bei Halberstadt Pferde auf Bundesstraße 81 im Harz: Feuerwehr und Tierfänger müssen eingreifen
Der Ausbruch von zwei Pferden hat am Montag für Aufregung auf der B81 bei Halberstadt (Harzkreis) gesorgt. Feuerwehr und ein Tierfänger mussten ausrücken, nachdem die Tiere nahe der Bundesstraße gesichtet wurden. Wie die Aktion verlaufen ist.
Aktualisiert: 12.01.2026, 17:55
Emersleben. - Zwei ausgebrochene Pferde haben am Montagnachmittag (12. Juni) auf der Bundesstraße 81 bei Halberstadt einen Einsatz von Feuerwehr und Tierfänger ausgelöst.