Tierischer Einsatz bei Halberstadt Pferde auf Bundesstraße 81 im Harz: Feuerwehr und Tierfänger müssen eingreifen

Der Ausbruch von zwei Pferden hat am Montag für Aufregung auf der B81 bei Halberstadt (Harzkreis) gesorgt. Feuerwehr und ein Tierfänger mussten ausrücken, nachdem die Tiere nahe der Bundesstraße gesichtet wurden. Wie die Aktion verlaufen ist.