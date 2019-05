Die Mitglieder des Schulwahlpflichtkurses Pferdezucht an der Gröpertorschule in Halberstadt freuen sich über das neue Fohlen.

Halberstadt l Freude herrscht an der Gröpertorschule. Domenic Hensel, Silvio Rust, Fabio Geske und Clemens Küstermann sind Mitglieder im Schulwahlpflichtkurs „Perdezucht“ und begrüßen das noch namenlose Stutfohlen, das in der Nacht zum Montag zur Welt kam, wie Jörg Wenske berichtet. Der Vorsitzende des Reit- und Pferdezuchtvereins an der Schule freut sich über das „Jubiläumsfohlen“, denn der Verein blickt 2019 auf sein 55-jähriges Bestehen.

Am Himmelfahrtstag 2018 waren Vereinsmitglieder mit der Haflingerstute Melodie zur „Hochzeitsreise“ aufgebrochen, nun also ist das Ergebnis zu sehen, ein kräftiges Stuftohlen. Der Name stehe noch nicht fest, nur dass er wieder mit einem M beginnen muss, sei klar. Ob der Nachwuchs auch ein Prämienfohlen wird, wird sich bei der Fohlenschau am 2. Juni zeigen, so der Lehrer und Vereinschef.

Foto: Jörg Wenske