In Halberstadt ist ein Mann aus einem Fenster der Zast gestürzt. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

In der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt ist ein Asylbewerber aus einem Fenster gefallen und schwer verletzt worden.

Halberstadt (vs) l Am Mittwoch (1. April) stürzte ein 54-jähriger Asylbewerber aus Georgien gegen 6.50 Uhr aus dem Flurfenster eines Wohnblocks auf dem Gelände der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (Zast) in Halberstadt.

Bei dem Sturz aus ca. sechs Metern Höhe zog sich der Mann schwere Verletzungen zu, sodass er durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden musste, wo er intensivmedizinisch betreut wird. Ersten Erkenntnissen zufolge wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Im Vorfeld des Fenstersturzes soll es zu Streitigkeiten zwischen dem 54-Jährigen und seiner Ehefrau gekommen ein.