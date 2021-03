Ein 22-jähriger ist gleich zwei Mal in Halberstadt beraubt worden.

Halberstadt (vs) l Am 24. März gegen 23.00 Uhr ereignete sich in der Gröperstraße in Halberstadt ein Raubdelikt. Ein 22-jähriger Mann aus Querfurt, der auf Montage ist, stellte sein Firmenfahrzeug auf dem Parkplatz des Hotel Ambiente/ Nähe Gaststätte Casablanca ab und verweilte noch einige Augenblicke im Fahrzeug. Plötzlich riss eine unbekannte Person die Fahrertür auf, zog den Fahrer aus dem Auto, drückte ihn zu Boden und entriss ihm das Handy und die Fahrzeugschlüssel.



Der Geschädigte, der sich leicht im Gesicht verletzte, stand unter Schock und rief daher nicht gleich die Polizei. Er begab sich dann in das Hotel zur Übernachtung. In der gleichen Nacht wurde er erneut zum Opfer. Unbekannte Täter entwendeten in der weiteren Folge aus dem Firmenfahrzeug, einem Mercedes Vito, mehrere Baustellen- und Elektrogeräte. Darunter befanden sich ein Makita Akkuschraube mit Koffer, ein Makita Akkuschrauber ohne Koffer, ein Makita Akku-Baustellenradio, ein Makita Akku-Baustrahler, sowie eine Schlagbohrmaschine von Bosch.