Halberstadt. - Manchmal klappt das „Zusammenspiel“ zwischen Dieben, couragierten Zeugen und der Polizei perfekt: So am Mittwochabend, 8. Januar, in Halberstadt. Drei Männer schlichen um Autos herum und versuchten augenscheinlich, diese aufzubrechen. Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet, die wiederum nicht wegschauten, sondern die Polizei alarmierten. Die eilens herbeigeeilten Beamten konnten wenige Minuten später im näheren Umfeld drei Männer als mutmaßliche Täter stellen.