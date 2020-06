In Halberstadt wird nach einem Mann gesucht, der von einem 37-Jährigen von seinem Fahrrad getreten wurde. Symbolfoto: Martin Rieß/dpa

In Halberstadt griff ein 37-Jähriger einen Fahrradfahrer an. Der Täter konnte gestellt werden, doch von dem Opfer fehlt jede Spur.

Halberstadt (vs) l Wie die Polizei mitteilt wurde am Sonntagabend ein Mann von einem 37-Jährigen angegriffen. Gegen 18.40 Uhr informierten Zeugen die Beamten über den Vorfall in der Kirchstraße.

Demnach soll der 37-jährige Halberstädter in der Kirchstraße einen dunkelhäutigen Mann von seinem Fahrrad getreten haben. Die Beamten konnten den Täter, der sich bei der Festnahme wehrte, stellen.

Aufgrund der psychischen Auffälligkeit wurde der Mann in die Psychiatrie eingewiesen. Gegen den polizeibekannten Halberstädter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Das Opfer war nach dem Eintreffen der Polizei allerdings nicht mehr vor Ort gewesen. Daher wird nun nach weiteren Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Geschädigten machen können. Ebenfalls wird der betroffene Mann gebeten sich umgehend bei der Polizei zu melden.

Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- dunkelhäutig

- 18 – 25 Jahre alt

- trug eine schwarz Lederjacke

- war mit dem Fahrrad unterwegs

Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer: 03941/ 674 293 entgegen.