In Halberstadt war ein Fahrer mit 102 km/h unterwegs. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

In Halberstadt (Landkreis Harz) hat die Polizei einen Fahrer gestoppt, der deutlich zu schnell und wohl auf Droge unterwegs war.

Halberstadt (vs) l Am 1. März fuhr ein 29-jähriger Halberstädter gegen 23 Uhr mit einem Auto auf der Magdeburger Straße in Halberstadt. Bei erlaubten 50 km/h war er mit 102 km/h unterwegs. Diesbezüglich muss der Mann mit 200 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Darüber hinaus steht der Mann im Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 29-Jährigen ein und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren beschlagnahmten sie den Führerschein des Mannes.