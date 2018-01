In Bad Harzburg wurde ein Mann schwer verletzt aufgefunden. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Bad Harzburg wurde ein Mann schwer verletzt in einem Haus gefunden.

Bad Harzburg l Trotz Notoperation schwebt ein mutmaßlich mit einem Messer niedergestochener Mann weiter in Lebensgefahr. Er war am Freitagvormittag schwer verletzt im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Bad Harzburger Herzog-Julius-Straße gefunden worden.

Laut Zeitungsinformationen hatten Hausbewohner Gepolter und einen lauten Hilferuf gehört. Anschließend seien mehrere Personen geflüchtet. Der Mann wurde am Hals schwer verletzt und ins Goslarer Krankenhaus eingeliefert.