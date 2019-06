Am Bahnhof in Wegeleben ist eine schwerverletzte Frau gefunden worden. Foto: Carsten Rehder/dpa

Am Bahnhof in Wegeleben ist in der Nacht zum Dienstag eine schwerverletzte Frau von einem Lokführer aufgefunden worden.

Wegeleben (vs) l Eine schwerletzte Frau ist am Dienstagmorgen am Bahnhof in Wegeleben aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, hat der Lokführer eines durchfahrenden Zuges die Frau am Bahnhof gesehen und die Beamten informiert. Die Polizisten fanden die Frau mit schweren Brandverletzungen vor. Sie wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Identität der Verletzten ist derzeit unklar, die Polizei beschreibt sie wie folgt: ca. 160 – 170 cm groß

hat eine normale Statur mit kräftigen Oberschenkeln

bekleidet mit schwarzen (knöchelhoch) Schuhen mit weißer Sohle der Marke „Fila“ in der Größe 38, lila Socken, einer schwarze Kapuzenjacke und einer schwarzen Hose Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt und/oder zur Identität der Person geben können, werden gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder unter der Telefonnummer 0391/546 5196 bei der Kriminalpolizei zu melden.

