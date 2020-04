Ein Hinweisschild zur Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt (Sachsen-Anhalt). Archifoto: Jens Wolf/dpa

In der Zast in Halberstadt kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Sicherheitsmann verletzt wurde.

Halberstadt (vs) l Am Mittwoch (1.April) gegen 17 Uhr wurde ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auf dem Gelände der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (Zast) in Halberstadt leicht verletzt, als er eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Asylbewerbern schlichten wollte.

Im Vorfeld schlug ein 22-Jähriger aus Ghana einem anderen Asylberwerber während der Essenausgabe mit der Faust ins Gesicht. Bei der Auseinandersetzung wurden der Ghanaer selbst sowie der Wachmann während des Gerangels leicht im Gesicht verletzt.

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und die Ermittlungen zu dem zweiten geschädigten Asylbewerber aufgenommen.