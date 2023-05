Öffentlichkeitsfahndung in Halberstadt

Die Polizei sucht Zeugen für eine mögliche Straftat in Halberstadt.

Halberstadt - Die Polizei sucht Zeugen für eine mögliche Straftat in Halberstadt: Eine unbekannte Frau soll einem 12-jährigen Mädchen am 3. März gegen 12 Uhr in der Klusstraße ins Gesicht geschlagen haben. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen die Unbekannte eingeleitet.

Wer kennt diese Frau? Foto: Polizei

„Die auf dem Foto abgebildete Frau steht im dringenden Verdacht, diese Tat begangen zu haben“, teilte ein Polizeissprecher am Freitag mit. Wer kennt sie und/oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 0 39 41/67 42 93.