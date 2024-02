Schlanstedt. - Die Polizei sucht im Raum Schlanstedt nach einem 77 Jahre alten Mann, der seit Sonntag vermisst wird. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hat der 77-jährige Joachim B. am 25. Februar gegen 16.30 Uhr die Senioreneinrichtung im Kampweg verlassen.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Gesuchte rund eine Stunde nach dem Verlassen der Einrichtung am Schießstand Schlanstedt aufhielt.

Joachim B. wird seit Sonntag, 25. Februar, vermisst. Foto: Polizei

Joachim B. ist rund 1,80 Meter groß, von schlanker Statur, hat kurze graue Haare und trägt einen Vollbart sowie eine Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er höchstwahrscheinlich mit einer kurzen grauen Jacke sowie einer blauen Weste, blauer Jeanshose und einer schwarzen Kappe bekleidet.

Zur Unterstützung der Suche setzte die Polizei am Sonntag sowie am Montag einen Fährtenhund ein. Weil B. bislang nicht gefunden werden konnte und die Nächte aktuell recht kalt sind, kam am Montag, 26. Februar, auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt telefonisch unter (03941) 67 42 93.