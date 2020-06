In Ballenstedt (Landkreis Harz) haben sich Unbekannte an den Blumenbeeten des Schlossparks vergangen.

Ballenstedt (vs) l Mitarbeiter der Schlossgärtnerei Ballenstedt mussten am 28. Mai feststellen, dass unbekannte Täter ca. 200 Blumenpflanzen aus den Beeten des Schlossparks in Ballenstedt entwendeten. Laut Polizei kann der Diebstahl nur in der Nacht vom 27. zum 28. Mai geschehen sein. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Wenige Tage später, in der Nacht vom 10. zum 11. Juni, rissen unbekannte Täter ca. 400 Pflanzen aus den Beeten und warfen sie in der Gegend umher.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu den Täten machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03943/ 674 293 entgegen.