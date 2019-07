Die in Halberstadt vermisste Frau ist wieder in ihrem Heim. Foto: Jens Büttner dpa

In Halberstadt wurde eine 86-jährige Frau vermisst. Sie wurde wohlbehalten gefunden.

Halberstadt (vs) l Die seit dem 10.Juli vermisste 86-jährie Frau aus Halberstadt ist wieder in ihrem Heim. Die Seniorin wurde am 11. Juli gegen 18 Uhr am Halberstädter See wohlbehalten gefunden, teilte die Polizei mit.

Zuvor hatte es eine großangelegte Suche im Stadtgebiet und angrenzenden Waldgebieten von Halberstadt mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und eines Fährtenhundes gegeben.