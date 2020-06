In Halberstadt (Landkreis Harz) wurden mehrere Teilnehmer eines Gottesdienstes beklaut.

Halberstadt (vs) l Am Sonntag (14. Juni) fand um 16 Uhr ein Gottesdienst in der Neuapostolischen Kirche in der Gleimstraße in Halberstadt (Landkreis Harz) statt. Die Teilnehmer des Gottesdienstes hängten dazu ihre Garderobe in einen Vorraum des Gebetsraumes auf.

Eine Zeugin konnte beobachten wie eine Frau während des Gottesdienstes in den Vorraum kam und mehrere Jacken und Taschen durchsuchte. Es wurden mehrere Schlüssel, Bargeld, eine Softshelljacke in der Größe XXL sowie diverse Ausweisdokumente entwendet.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

30 bis 40 Jahre alt

lange dunkle Haare zu einem Zopf gebunden

schwarz gekleidet

rundes Gesicht

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zur Täterin machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03941/ 674 293.