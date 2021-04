Polizeiauto kollidiert mit Wildschwein im Vorharz

Harsleben (dl). Ein fataler Wildunfall mit erheblichen Auswirkungen hat sich in der Nacht zum Freitag, 16. April, auf der Bundesstraße 79 bei Harsleben ereignet. Nach Angaben des Harzer Polizeisprechers Uwe Becker kollidierte ein Streifenwagen der Landespolizei mit einem Wildschwein, dabei wurden noch zwei weitere Fahrzeuge beschädigt.

Nach Beckers Worten war der Funkwagen auf der Rückfahrt von einem Einsatz. Gegen 23.50 Uhr kollidierte er zwischen der B 81 und Harsleben mit dem Wildschwein, das die Fahrbahn querte. Das Tier verendete vor Ort. Bei der Kollision sei am Streifenwagen ein geschätzter Schaden in Höhe von 12.000 Euro entstanden, so Becker.

Und damit nicht genug: Ein dem VW folgender Audi der Landespolizei wurde von umherfliegenden Trümmerteilen beschädigt. Anschließend kollidierte ein 20-Jähriger, der mit einem Ford auf der B 79 unterwegs war und die Unfallstelle zu spät erkannte, mit dem bereits verendeten Wildschwein. Letztlich, so Polizeisprecher Becker, seien am Audi ein geschätzter Schaden in Höhe von 1000 Euro und am Ford ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro entstanden.