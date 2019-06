Zwei Mädchen sind in Halberstadt möglicherweise durch das Projektil eines Luftgewehrs verletzt worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Halberstadt (dpa) l Möglicherweise durch einen Schuss aus einem Luftdruckgewehr sind in Halberstadt zwei 13 Jahre alte Mädchen leicht verletzt worden. Dienstagabend wurden die beiden plötzlich leicht am Arm und an der Hand verletzt, sie wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Am Tatort stellten die Beamten ein Projektil sicher. Sie ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu möglichen Tatverdächtigen.