Die Polizei wurde auf einen Mann aufmerksam, weil dieser ein Schaf im offenen Autohänger durch Halberstadt kutschierte.

Halberstadt l Gegen ein wenig Fahrtwind hat wohl derzeit niemand etwas einzuwenden – solange dabei die Sicherheit nicht gefährdet wird. Doch genau dies soll ein 75-jähriger Halberstädter nicht bedacht haben. Er transportierte am Mittwoch ein Kamerunschaf auf einem Pkw-Anhänger an einem VW durch Halberstadt, „gesichert“ mit einer Kette. Gegen 10.20 Uhr stoppten Polizisten den ungewöhnlichen Transport in der Straße Am Burchardianger. „Es mutet vielleicht lustig an, aber bei einem solchen Transport kann sich das Tier ernsthaft verletzen“, sagt ein Sprecher der Polizei. Jedes Bremsen, jede Kurve könne gefährlich werden. „Dafür gibt es spezielle Transportboxen, die sind höher und gepolstert.“

Die Beamten haben das zuständige Veterinäramt des Landkreises kontaktiert. Dort wurde geprüft, ob das Schaf, das die nächsten zwei Monate als Zuchtbock dienen sollte, vom Tierhalter angemeldet worden war. Dies sei der Fall. Jedoch fehle die Ohrmarke. Der Mann wurde aufgefordert, die Anbringung nachzuholen. Laut Polizei werde nun geprüft, ob der Halter das Tierwohl gefährdet habe. Noch stehe nicht fest, welche Konsequenzen auf den 75-Jährigen für diese Cabrio-Fahrt der ungewöhnlichen Art zukommen.