Polleranlage an der Brockenstraße nimmt Kontur an

Der Brocken lockt nicht nur Wanderer an, sondern zunehmend auch Autofahrer, die insbesondre nachts illegal auf den Berg fahren. Die Polizei fährt verstärkt Streife. Nun soll eine automatische Polleranlage installiert werden, um nachts nur Rettungsfahrzeuge und Berechtigte durchzulassen.

Schierke

Die Zufahrt zum Brocken soll in absehbarer Zeit wieder rund um die Uhr allein auf berechtigte Personen beschränkt sein. Zu diesem Zweck soll zusätzlich zur bestehenden Schranke eine automatische Polleranlage installiert werden. Wie Landrat Thomas Balcerowski (CDU) am Dienstag auf Anfrage gegenüber der Volksstimme erklärt hat, habe er den nötigen Vertrag mit den Verantwortlichen des Nationalparks Harz jetzt unterzeichnet.

Damit kommt in eine Angelegenheit, die seit Monaten für Verärgerung sorgt und immer wieder Polizeikräfte bindet, Bewegung. Da die Schranke nur tagsüber von den Nationalpark-Rangern bedient wird und außerhalb der Dienstzeiten stets geöffnet ist, um Rettungsfahrzeugen die ungehinderte bergfahrt zu ermöglichen, steuern seit Monaten insbesondere in den Nachtstunden Autofahrer illegal das Brockenplateau an.

Kreis und Nationalpark teilen sich Kosten

Um diesem illegalen Treiben dauerhaft ein Ende zu setzen, soll in Höhe von Rangerstation und Schranke für die Nachtstunden besagte automatische Polleranlage installiert werden, um einerseits die Zufahrt zu blockieren, andererseits aber Rettungsdiensten, Feuerwehr und anderen Berechtigten jederzeit die Zufahrt zu ermöglichen. Nach Balcerowskis Worten ist nach abschließender Planung und Auftragsvergabe etwa Mitte des Jahres mit der Installation der Anlage an der Kreisstraße zu rechnen. Die Gesamtkosten würden auf 23.000 bis 26.000 Euro geschätzt. Der Nationalpark steuere pauschal 10.000 Euro bei, den restlichen Betrag stemme die Kreisverwaltung.