Prächtiger Renaissancegarten wird im Osterwiecker Ortsteil digital bewahrt

In einer Dauerausstellung auf Schloss Hessen wird das Wirken des Hofgärtners Johann Royer schon seit Langem gewürdigt. Jetzt kann sein vor 400 Jahren angelegter Renaissancegarten auch mit moderner Medientechnik nachempfunden werden. Dafür ist der Schloss-Förderverein ausgezeichnet worden.

Schloss-Fördervereinsvorsitzender Klaus Bogoslaw gab anlässlich der Preisverleihung in Magdeburg einen kleinen Eindruck vom visualisierten Renaissancegarten.

Hessen - Große Freude in Hessen. Der Schloss-Förderverein ist in der Magdeburger Staatskanzlei mit dem Demografiepreis des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden. Und zwar in der erstmals ausgelobten Kategorie „Chancen der Digitalisierung nutzen“.