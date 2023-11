Vergiftet war das Verhältnis zwischen dem Regionalverband der Gartenfreunde und den Kleingarten-Vereinen in der Region Halberstadt. Ein neuer Vorstand wurde gewählt.

Präsident will Anzeige erstatten

Die Volksstimme berichtete am 16. August.

Halberstadt. - Toxisch war über viele Monate die Beziehung zwischen dem Vorstand des Regionalverbands der Gartenfreunde und den 49 Kleingarten-Vereinen auf dem Gebiet des ehemaligen Landkreises Halberstadt (wir berichteten). Über 4.000 Mitglieder zählen die Vereine. Nach mehreren gescheiterten Anläufen fand vor Kurzem eine Mitgliederversammlung des Dachverbandes der Kleingärtner statt, in der ein neuer Vorstand gewählt wurde.

Der alte Vorstand habe es nicht geschafft, eine Mitgliederversammlung einzuberufen, und die Kassenberichte seien nicht nachvollziehbar gewesen, so Mike Fromm, neuer stellvertretender Vorsitzender des Regionalverbandes der Gartenfreunde. „Das Vertrauensverhältnis zum alten Vorstand war nachhaltig zerrüttet.“ Dadurch seien bislang alle Versuche gescheitert, Ordnung in das Verbandsleben zu bekommen. Mit Mehrheit wurden Jens Ritter (Vorsitzender), Mike Fromm (Stellvertreter), Joachim Röber (Schatzmeister), Patrick Fortmeier und Sebastian Rindert (Fachberater) gewählt. „Der alte Vorstand unter Jochen Hupe glänzte leider durch Abwesenheit“, informiert Jens Ritter. Er sei abgetaucht.

Kein Rückhalt mehr

Olaf Weber, Präsident des Landesverbandes, der Versammlungsleiter der Mitgliederversammlung war, nimmt im Gespräch kein Blatt vor den Mund: „Der alte Vorstand wird angezeigt. Nicht nur zivilrechtlich, um die veruntreuten Gelder wieder einzutreiben, sondern es wird auch das Finanzamt eingeschaltet. Wir rechnen mit Steuerhinterziehung und Sozialversicherungsbetrug.“

Rückhalt hatte der alte Vorstand beim Landesverband Sachsen-Anhalt lange nicht mehr. Präsident Olaf Weber: „Der Regionalverband der Gartenfreunde Halberstadt und Umgebung e.V. hat im Rahmen seiner juristischen Selbstständigkeit Vereinsangelegenheiten selbst zu regeln. Das setzt aber voraus, das geltendes Recht eingehalten wird. Davon ist die Arbeitsweise im alten Vorstand des Regionalverbandes weit entfernt gewesen.“ Im Streit um die vom Regionalverband vorgesehene Erhöhung der Mitgliedsbeiträge bezichtigte der Präsident den Vorstand in Halberstadt der Lüge. So habe der Regionalverband im Oktober 2020 die Kleingartenvereine angeschrieben und eine Beitragserhöhung damit begründet, dass der Landesverband die Gebührenschraube angezogen habe. „Das ist eine Lüge“, so der Präsident.

Schuld abgestritten

Jochen Hupe und sein Stellvertreter Bernd Behnke hatten vor Kurzem im Gespräch jegliche Schuld am zerrütteten Verhältnis des Vorstands zu den Kleingartenvereinen im ehemaligen Landkreis Halberstadt abgestritten.

Der neue Vorstand schaut jetzt nicht mehr zurück, sondern nach vorn, betont Joachim Röber. „Wir haben eine ganze Menge Arbeit vor uns liegen und müssen viel aufarbeiten, unter anderem auch die strittige Beitragserhöhung. Die machen wir rückgängig, weil sie nicht rechtens war.“ Das eingenommene Geld werde an die einzelnen Gartenvereine erstattet.

„Unser Ziel ist es, wieder ein Fundament für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 49 Kleingartenvereinen zu schaffen“, betont Mike Fromm. Jens Ritter sagt: „Es darf nicht die Frage aufkommen, warum es den Regionalverband überhaupt gibt.“