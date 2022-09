Preissteigerungen Was das Restaurant 800 Grad in Halberstadt seinen Gästen bald mehr bieten möchte

Die steigenden Preise in sämtlichen Bereichen treffen neben den Bürgern auch die verschiedensten Branchen – so auch die Gastronomie. Wie das Restaurant 800 Grad in Halberstadt damit umgeht und was es seinen Gästen zukünftig mehr bieten möchte.