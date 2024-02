Harsleben/Halberstadt. - Die Einwohner von Harsleben nehmen Kurs auf einen Bürgerentscheid zeitgleich zur Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni. Die Akteure hinter dem angeschobenen Bürgerbegehren zur Eingemeindung nach Halberstadt haben nach Angaben aus dem Verwaltungsamt Vorharz insgesamt 223 gültige Unterschriften von Wahlberechtigten aus Harsleben vorgelegt – 190 seien mindestens nötig, um das Begehren zum Erfolg zu bringen.

Damit liegt nun die nächste Entscheidung beim Gemeinderat Harsleben, der in seiner Sitzung am 18. März formell über die Zulässigkeit des Begehrens und damit über den Bürgerentscheid befinden muss. Ob neben der geforderten Mindestzahl von Unterschriften auch alle weiteren rechtlichen Vorgaben erfüllt sind, wollte ein Verwaltungssprecher gestern auf Anfrage noch nicht öffentlich sagen.

Pro und Kontra vor Ort

Gibt der Gemeinderat grünes Licht, wären die Harsleber an jenem Wahlsonntag aufgerufen, über einen Wechsel von der Verbandsgemeinde Vorharz in die Kreisstadt Halberstadt abzustimmen.

Harslebens Bürgermeisterin Christel Bischoff (WG Bürger für Harsleben) hat angekündigt, die Diskussion rund um das Thema Eingemeindung zum Gegenstand einer Bürgerversammlung zu machen. Dann könnten alle Fragen, die mit Blick auf die Verbandsgemeinde einerseits und in Richtung Halberstadt andererseits im Raum stehen, beantwortet werden. „Dann haben wir eine Einwohnerversammlung zu einem bestimmten Thema – das ist doch richtig gut“, so die Kommunalpolitikerin.

Derweil werden in der Bürgerschaft in Harsleben Vor- und Nachteile eines Wechsels in die benachbarte Kreisstadt heiß diskutiert. In der räumlichen Nähe sehen viele einen Vorteil, insbesondere mit Blick auf die Entwicklung der zwischen beiden Kommunen befindlichen Gewerbegebiete. Ein weiterer Punkt sind die Steuern und Abgaben, die in beiden Gebietskörperschaften unterschiedlich hoch sind.

Auf Leserwunsch hat die Redaktion die aktuell gültigen Steuern, Hebesätze und Kita-Gebühren beider Kommunen verglichen und gegenübergestellt (siehe Grafik). Damit ist klar, dass die Harsleber in der jetzigen Verwaltungsstruktur aktuell besser fahren. Die Verantwortlichen in Halberstadt geben aber zu bedenken, dass die Kita-Gebühren im Vorharz zuletzt 2019 angepasst wurden, in Halberstadt erst zum Jahresanfang 2024. Zudem könne man sich eine zehnjährige Bindungsfrist für die aktuellen Vorharzer Kostensätze vorstellen.

Rätselraten bei Lokalpolitikerin

Bürgermeisterin Bischoff rätselt derweil über die Motivation der Akteure hinter dem Bürgerbegehren. „Wir haben eine direkte Busanbindung nach Halberstadt – wenn wir mehr wollen, müssten wir dafür zahlen, jetzt ebenso wie in Halberstadt.“ Ähnlich sei die Situation bei den Schulen. Zuletzt hätten die Vorharzer Orte gemeinsam im Solidarpakt die Grundschule in Wegeleben saniert. „Und unsere Sekundarschüler besuchen regulär die Petri-Schule in Schwanebeck, haben aber grundsätzlich die Wahlfreiheit, in die Spiegel-Sekundarschule in Halberstadt zu gehen.“ Die Abiturienten besuchten in jedem Fall das dortige Gymnasium. „Ich weiß nicht, was sich unterm Strich zum Positiven ändern würde – für mich ist klar, dass wir es mit dem Vorharz damals richtig gemacht haben“, so die Kommunalpolitikerin.

Die grundsätzliche Frage der Zugehörigkeit zum Vorharz oder zur Kreisstadt ist derweil nicht neu. Im August 2008 waren die Harsleber in dieser Frage schon einmal zum Bürgerentscheid aufgerufen. Damals votierten über 73 Prozent der teilnehmenden Wähler für den Verbleib im ländlichen Bündnis.

Wie die Sichtweise heute, 16 Jahre später, ist, bleibt abzuwarten. Kommt es letztlich zum Bürgerentscheid, müsste die Frage zur Eingemeindung mehrheitlich bejaht und diese Mehrheit zugleich mindestens 20 Prozent der stimmberechtigten Bürger betragen, heißt es seitens der Kreisverwaltung. Sollte die Mehrheit nicht erreicht werden, hätte wiederum der Gemeinderat die Möglichkeit, die Gelegenheit final zu entscheiden.