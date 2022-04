Privates Bauprojekt in Schwanebeck Problem mit Bauamt: Vorharzer Ehepaar will Kapelle im Garten bauen

Heidrun und Matthias Uhde, die den Filmpalast in Aschersleben betreiben, wollen in ihren Garten eine kleine Holzkapelle bauen. Zum Harzfest im Herbst soll diese fertig sein. Sie beauftragen einen Architekten und beantragen eine Baugenehmigung an den zuständigen Landkreis Harz. Doch es gibt Probleme mit der Baubehörde.