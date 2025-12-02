Gut drei Jahre lang hat Mandy Ebermann Vereine in der Gemeinde Huy unterstützt und den Ehrenamtlern bei unterschiedlichsten Dingen geholfen – doch damit ist nun leider Schluss.

Projekt im Huy endet: Vereine und Ehrenamtler sind wieder auf sich allein gestellt

Mandy Ebermann (links) und Chefin Sarah Zschernitz beim Vorbereiten der „Abschiedsgeschenke“ des Projekts.

Gemeinde Huy. - Ein letztes Mal fand Anfang November das Vereinsfrühstück – dieses Mal im Rittersaal der Westerburg – statt. Ein letztes Mal kamen so Vertreter interessierter Vereine zusammen, tauschten sich aus, vernetzten sich und knüpften Kontakte. Doch unter all die Freude über die gelungene Veranstaltung mischte sich auch ein bisschen Wehmut.