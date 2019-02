Brache neben der Kreismusikschule in Halberstadt. Hier sollen bald Eigenheime entstehen. Foto: Sandra Reulecke

So mancher beklagt fehlendes Bauland in Halberstadt. Der Stadtrat hat für einen Bereich im Süden bestehendes Baurecht verändert.

Halberstadt l Für die große Brache entlang der Südstraße gilt seit 2013 bereits Baurecht für Wohnungen. Damit sollte das rund 39 000 Quadratmeter große Areal, auf dem einst der Volkseigene Betrieb (VEB) Kraftverkehr Halberstadt sein Domizil hatte und später eine Spedition samt Busbetrieb beheimatet war, wieder belebt werden. Nachdem dort die Gebäude abgerissen und die Altlasten beräumt worden sind, hat sich auf dem Gelände nichts bewegt. Die Natur erobert sich die Fläche zwischen Südstraße und Mozartstraße/Musikerviertel zurück.

Abschied von Mehrgeschossern

Die ursprünglich erlaubte Bebauung sah entlang der Südstraße mehrgeschossigen Wohnungsbau vor. Diesen im Februar 2013 gefassten Grundsatzbeschluss für das Grundstück Südstraße 34 hat der Stadtrat in der vergangenen Woche einstimmig mit einem Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan geändert. Jetzt soll dort eine Wohnanlage mit rund 50 Einfamilienhäusern entstehen.

Man wolle diesen sogenannten innerstädtischen Altstandort wieder aktivieren, heißt es in der Begründung des Beschlusstextes. Diese Ziel sei auch im integrierten Stadtentwicklungskonzept HBS25 verankert. Demnach gehört das Grundstück in der Südstraße zum Schwerpunktgebiet 2, das Erhalt, Entwicklung und Vermarktung von Funktionen und Standorten bündelt.

Vorhabenträger übernimmt Planung

Die Bauleitplanung für dieses neue Wohngebiet übernimmt ein Vorhabenträger, der Interesse an der Bebauung des Areals bekundet hat. Er trägt damit auch die Kosten des Planungsverfahrens. Der fertige Bebauungsplan muss dann wiederum vom Stadtrat genehmigt werden.

Umfangreichere Änderungen

Auch in einem weiteren Fall übernimmt der Investor die Planungskosten, und zwar im Fall des Bebauungsplans Nummer 76 „Am Kosakengrab“. Hier sollen zwei Einfamilienhäuser entstehen. Der Stadtentwicklungsausschuss hatte diesem Ansinnen bereits im Juni 2018 zugestimmt, der Antragsteller hat inzwischen die Teilfläche des Flurstücke erworben, die zur ehemaligen Gärtnerei gehört. Er will, so die Information der Stadtverwaltung, die Fläche weitgehend beräumen und entsiegeln. Ein Teil der alten Gewächshäuser soll stehen bleiben, ebenso wie das Gebäude zur Unterbringung von Saisonarbeitern und das Wasserreservoir.

B-Plan erforderlich

Da das Grundstück baurechtlich zum Außenbereich gehört, muss für die neuen Pläne Baurecht in Form einen B-Plans geschaffen werden, für dessen Aufstellung der Stadtrat einstimmig mit Ja votierte. Parallel dazu muss auch der Flächennutzungplan geändert werden, da das Areal dort noch als Landwirtschaftsfläche ausgewiesen ist und damit ein private Nutzung als Wohnbaufläche nicht möglich wäre. Beide Planungen samt der Kosten und auch gegebenenfalls erforderliche Gutachten trägt der Investor.