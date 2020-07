Nahe des Halberstädter Kluswasserwerkes liegen Rohre. Ein Zeichen, dass sich ein Projekt seinem Ende nähert.

Halberstadt l Zielgerade in Sicht. Seit mindestens zehn Jahren befassen sich Mitarbeiter der Halberstadtwerke mit einem Mammutprojekt – der Erneuerung der Haupttrinkwasserleitung in Halberstadt. Immerhin rund 50 000 Abnehmer hängen an dieser Versorgungsleitung, nicht nur die Halberstädter, sondern auch Einwohner einiger Nachbarorte.

Bevor es an den Austausch der mehr als 100 Jahre alten Gussleitung vom Kluswasserwerk ins Stadtzentrum gehen konnte, musste ein Ringschluss fertiggestellt werden. Damit im Stadtgebiet niemand auf dem Trockenen sitzt, wenn die alte Leitung abschnittsweise vom Netz genommen wird.

Manche Leitungsteile lagen schon seit Ende der 1880er Jahre im Erdreich. Andere seit Mitte der 1910er Jahre. Immer öfter kam es zu Rohrbrüchen. Die führten angesichts des Drucks, mit dem das kühle Nass durch die Hauptleitung mit ihrem Durchmesser von gut einem halben Meter gepumpt wird, schnell zu ziemlich heftigen Schäden.

1,6 Millionen-Projekt

Nun geht es an den siebenten Abschnitt des 1,6 Millionen teuren Mammutprojekts. „Es ist der Anschluss vom Kluswasserwerk bis zur Molkenmühle und damit der letzte für die umfängliche Erneuerung der hiesigen Trinkwasserleitung“, sagt Stadtwerke-Sprecher Sebastian Hübner auf Volksstimme-Nachfrage.

Neue Leitung auf einem Kilometer Länge

Auf einer Länge von insgesamt 1030 Metern werden Trinkwasserleitungen vom Typ DN 500 Stahlrohr gegen Leitungen PE 560 ausgewechselt. Heißt, die Stahlrohre weichen Kunststoffrohren. Doch die liegen noch auf der Erde, nicht darunter. Aus gutem Grund, wie Hübner erläutert.

„Das Bauprojekt ist offiziell Mitte Juni gestartet“, so der Unternehmenssprecher, „zunächst waren Archäologen vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie im Einsatz, und das bis vor wenigen Tagen. Sie haben auf dem ersten Teilstück ab Wasserwerk Ausgrabungen vorgenommen.“

