Radtour macht Hoffnung auf mehr Tourismus an Fallstein und Huy

Stadt Osterwieck - Selbst wenn durch die Corona-Reiseeinschränkungen der Trend verstärkt zum Inlandsurlaub ging, so konnten die starken Monate in der warmen Jahreszeit die Lockdown-Phasen nicht ausgleichen. Abzulesen zum Beispiel an den gebuchten Stadtführungen. Gab es 2019 noch 50 Führungen mit insgesamt 530 Teilnehmern, so folgten 2020 nur noch 15 Führungen mit 152 Gästen und im Folgejahr 15 Führungen mit 175 Personen. „Wir mussten viele Führungen schieben“, blickte Katrin Vogt zurück.

