Der geplante Ausbau des Radweges zwischen Halberstadt und Langenstein sorgt für Diskussionen: Während die Arbeiten vollständig gefördert werden, wird vor möglichen Mehrkosten für die Stadt gewarnt. Doch am Ende gibt es eine Entscheidung.

Radweg zwischen Halberstadt und Langenstein: Warum nicht alle dafür sind

Radfreunde haben Grund zum Jubeln: Der Stadtrat hat den Ausbau des Radweges zwischen Halberstadt und Langenstein beschlossen.

Halberstadt/Langenstein. - Seit Jahren haben sich die Langensteiner einen neuen Radweg gewünscht. Jetzt wird ihr Traum wahr. Rund zwei Millionen Euro kostet der Ausbau des Radweges zwischen Halberstadt und Langenstein. Die Stadt kostet es nichts, weil das Projekt gefördert wird. Doch nicht alle sind von dem Vorhaben begeistert.