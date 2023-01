Rakete explodiert: Mann aus Dardesheim erleidet schwere Gesichtsverletzungen

In Dardesheim hat ein Mann bei der Explosion einer Silvesterrakete schwere Verletzungen im Gesicht erlitten.

Dardesheim - In der Silvesternacht ist es im Harzkreis zu einem weiteren schweren Unglück im Zusammenhang mit Pyrotechnik gekommen. Wie erst jetzt bekannt geworden ist, erlitt am Samstagabend, 31. Dezember, in Dardesheim ein Mann offenbar beim Hantieren mit einer Rakete schwere Verletzungen im Gesichts- und Augenbereich.