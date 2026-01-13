weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Schule im Harz: Rekordbeteiligung: Bei traditionsreichem „Turnier der Tausend“ kicken 121 Teams um den Sieg

EIL:
Offiziell: Haseloff tritt als Ministerpräsident zurück – Schulze übernimmt
Offiziell: Haseloff tritt als Ministerpräsident zurück – Schulze übernimmt

Schule im Harz Rekordbeteiligung: Bei traditionsreichem „Turnier der Tausend“ kicken 121 Teams um den Sieg

Einst als Beschäftigungsangebot für Schüler in den Winterferien entwickelt, hat sich das Turnier der Tausend zu einer festen Tradition im Harzkreis entwickelt. In diesem Jahr sind wieder viele Schulen beteiligt.

Von Sabine Scholz 13.01.2026, 15:30
Das 63. Turnier der Tausend startet im Landkreis Harz.
Das 63. Turnier der Tausend startet im Landkreis Harz. Peter Wölk

Halberstadt. - „Wieder ein neuer Höchstwert“, sagt Detlef Rutzen. Der Chef des Kreisfachverbandes Fußball (KFV) Harz freut sich über die vielen Rückmeldungen für das 63. Turnier der Tausend.