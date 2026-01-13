Schule im Harz Rekordbeteiligung: Bei traditionsreichem „Turnier der Tausend“ kicken 121 Teams um den Sieg

Einst als Beschäftigungsangebot für Schüler in den Winterferien entwickelt, hat sich das Turnier der Tausend zu einer festen Tradition im Harzkreis entwickelt. In diesem Jahr sind wieder viele Schulen beteiligt.