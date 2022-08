Rentner reißen Lücken in Halberstädter Betrieb

Kräne der Firma Kran- und Transportlogistik GmbH & Co. KG Halberstadt sind auf vielen Baustellen im Land anzutreffen. Auch bei der Sanierung von Wohnhäusern an der Walther-Rathenau-Straße in Halberstadt. Dort wurden schwere Bauelemente für Aufzüge gesetzt.

Foto: Archiv Jörg Endries