Rettung für über 300 Jahre altes Fachwerkhaus in Halberstadt

30 Jahre stand der Grudenberg 7 in Halberstadt verwaist. Buchstäblich in letzter Minute kam die Rettung.

Halberstadt - Vor einigen Tagen hat Otto Plettner seine Heimat Mexiko wieder in Richtung Deutschland verlassen, genauer gesagt nach Halberstadt. Nicht zum ersten Mal. Vor der Corona-Pandemie weilte er regelmäßig in der Stadt, letztmalig 2019. Mit der Stadt zu Füßen des Harzes verbinden ihn familiäre Wurzeln und eine Verpflichtung, die er seit dem Fall der Mauer sehr ernst nimmt. Die Aussage „Eigentum verpflichtet“ nimmt Otto Plettner sehr ernst. Ihm gehört eines der wichtigsten, stadtbildprägenden Fachwerkhäuser in Halberstadt - der Grudenberg 7. Bis vor wenigen Jahren noch ein absoluter Problemfall.