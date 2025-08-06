weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Siga Richtfest in Halberstadt: Wie das Werk Jobs für die Region bringt

Schweizer Unternehmen feiert Richtfest Millionen-Ansiedlung in Halberstadt: Siga verspricht neue Jobs für die Region

Halberstadt entwickelt sich weiter zum Industriestandort: Der Schweizer Konzern Siga baut ein neues Werk im Gewerbegebiet. Am Mittwoch wurde Richtfest gefeiert. Alle Infos zu Bau, Zeitplan und Zukunftsperspektiven.

Von Maria Lang Aktualisiert: 07.08.2025, 17:01
Der Rohbau ist fertig: Die Schweizer Firma Siga feierte Richtfest ihres neuen Werks in Halberstadt.
Der Rohbau ist fertig: Die Schweizer Firma Siga feierte Richtfest ihres neuen Werks in Halberstadt. Foto: Maria Lang

Halberstadt. - Seit dem Spatenstich im Mai ist in der Luther-Augustin-Straße im Halberstädter Gewerbegebiet einiges passiert: Hier baut die Schweizer Firma Siga für 40 Millionen Euro ein neues Werk - für das nun am Mittwoch (6. August) Richtfest gefeiert wurde.