Halberstadt entwickelt sich weiter zum Industriestandort: Der Schweizer Konzern Siga baut ein neues Werk im Gewerbegebiet. Am Mittwoch wurde Richtfest gefeiert. Alle Infos zu Bau, Zeitplan und Zukunftsperspektiven.

Millionen-Ansiedlung in Halberstadt: Siga verspricht neue Jobs für die Region

Der Rohbau ist fertig: Die Schweizer Firma Siga feierte Richtfest ihres neuen Werks in Halberstadt.

Halberstadt. - Seit dem Spatenstich im Mai ist in der Luther-Augustin-Straße im Halberstädter Gewerbegebiet einiges passiert: Hier baut die Schweizer Firma Siga für 40 Millionen Euro ein neues Werk - für das nun am Mittwoch (6. August) Richtfest gefeiert wurde.