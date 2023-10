Initiiert vom Bogenzentrum Röderhof fand in diesem Jahr zum ersten Mal der Harz-Heide-Huy-Cup statt. Rund 100 Teilnehmer schossen bei drei Turnieren um die Wette.

Alexander Rube nahm als Einzelstarter am Turnier im Huy teil.

Röderhof - „In diesem Jahr konnten wir das endlich umsetzen“, sagt Louisa Ritter. Die 25-Jährige ist stellvertretende Vorsitzende des TSV Groß Dahlum sowie des ursprünglich als Untereinheit gegründeten und inzwischen selbstständigen Bogenzentrums Huy (die Volksstimme berichtete mehrfach).

Gemeinsam mit Vereinschef Michael Baxmann hatte sie schon vor drei Jahren die Idee eines Turniers entwickelt, das sich über mehrere Etappen zieht. „Wir wollten gern in der Region eine Trilogie schaffen, wie es das auch in Regionen schon als Turnier existiert“, erklärt Michael Baxmann. „Das ist einfach einmal eine andere Wettkampfart und eine zusätzliche und andere Möglichkeit, sich miteinander zu messen und zu vergleichen“, sagte er.

Harz und Heide seien zwei Regionen, die nah beieinander liegen – und die im Trio als Harz-Heide-Huy auch noch toll klingen, so Baxmann mit einem Augenzwinkern. In beiden Region bestanden außerdem bereits Kontakte zu anderen Vereinen mit eigenem Parcours. „Wir haben denen von unserer Idee erzählt – und sie waren beide sofort begeistert“, erzählt er.

Dann kam allerdings Corona dazwischen, so dass die Idee pausieren musste – doch in diesem Jahr war es dann endlich soweit.

„Im Mai fand das erste Turnier statt – wie es der Name verrät im Harz, genauer gesagt in Hohegeiß“, erläutert Louisa Richter. „Im Juli war dann die Heide dran. Hier fand das Turnier in Wesendorf, nördlich von Gifhorn, statt.“

Als letzter im Bunde war dann der Huy an der Reihe, wo am vergangenen Samstag das dritte Turnier im Röderhofer Parcours stattfand. Auch die Siegerehrungen wurden im Anschluss gleich mit vorgenommen.

Nach dem dritten und letzten Turnier in Röderhof fand auch gleich die Siegerehrung des Harz-Heide-Huy-Cups statt. Fotos (2): Louisa Ritter

Sowohl Cupteilnehmer als auch Einzelstarter

„Wir hatten knapp 50 Teilnehmer, die bei allen drei Turnieren mitgeschossen haben und damit um den Cup gekämpft haben“, führt die Vizechefin weiter aus. „Zusätzlich gab es aber bei jedem der drei Turniere ungefähr 50 Schützen, die nur vor Ort als Einzelstarter teilgenommen haben und nicht in die Gesamtwertung einfließen.“

Es gab also jeweils Tagessieger (unterteilt nach den verschiedenen Bogenklassen und nach Geschlecht und Alter) sowie eine Cupwertung.

„Wir sind mit dem Ablauf und allem total zufrieden – das war ein gelungener Cup“, sind sich Ritter und Baxmann einig. „Auch die Teilnehmerzahl ist - dafür, dass es das erste Mal war und wir ja erst im April mit der Ausschreibung gestartet sind – total super.“

Fortsetzung im nächsten Jahr fest geplant

Deshalb soll das Ganze im kommenden Jahr auch unbedingt wiederholt werden. „Für das nächste Mal stiften wir auch noch einen Wanderpokal für den Sieger mit den meisten Punkten in der Gesamtwertung“, ergänzt Louisa Ritter.

An dem groben Zeitplan wolle man weiter festhalten, also die Turniere wieder zwischen Mai und September veranstalten wollen. Allerdings dieses Mal mit etwas mehr Vorlauf und früherer Ausschreibung, die daher schon Ende des Jahres erfolgen soll.

Die Reihenfolge soll ebenfalls gleich bleiben – schon weil der Name des Cups diese vorgebe. „Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass wir das irgendwann mal durchtauschen, aber vorerst bleibt alles so“, erklärt Ritter abschließend. Die Ausschreibung läuft über das Bogenzentrum und wird rechtzeitig bekanntgegeben.