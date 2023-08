Zwei Krankenschwestern zeigen Kindern in Rodersdorf, wie sie im Notfall reagieren können und welche Fragen sie dem Notruf beantworten sollten.

Die Krankenschwester legte - in diesem Fall Wegelebens Jugendbetreuerin Bettina Wloch - zu Vorstellungszwecken einen Verband an.

Rodersdorf - Wie reagiere ich, wenn ich einen Verletzten sehe, wie, wenn ich mich selbst verletzt habe, welche Fragen muss ich am Telefon dem Notdienst beantworten?

Diese und weitere Fragen klärten die Kinder mit zwei Krankenschwestern des Klinikums Halberstadt beim Sommerferienangebot von Wegelebens Jugendbetreuerin Bettina Wloch in dieser Woche.

Im Mittelpunkt standen an dem Nachmittag im Kulturhaus Rodersdorf sowohl Theorie als auch praktische Übungen. Die Krankenschwestern zeigten den Kindern etwa, wie eine stabile Seitenlage funktioniert und welche Informationen sie im Ernstfall dem Notruf mitteilen müssen. Veranschaulicht wurde das durch kleine Situationen, die nachgestellt wurden.

Wechsel zwischen Theorie und Praxis

Was tun zum Beispiel, wenn die Kinder eine verletzte Person finden? Dann sollten sie dem Notdienst ihren Namen mitteilen, sagen, was passiert ist, ob es sichtbare Verletzungen gibt und wo sie sich befinden. Sollten die Kleinen den Ort nicht genau wissen, könnten auffällige Gebäude, Plätze oder Gegenstände in der Umgebung Hinweise zum Standort geben.

Die Krankenschwester zeigte den Kindern, wie man Menschen in die stabile Seitenlage bringt. Foto: Matthias Distler

Im Zweifel könnten die Kinder die verletzte Person – sofern ansprechbar – nach diesen Informationen fragen. Ebenso wichtig für die Sanitäter sei es zu wissen, ob der Krankenwagen an den Unfallort heranfahren kann.

Eigene Sicherheit ist besonders wichtig

Gleiches gelte auch, wenn man sich selbst verletzt habe – etwa durch einen Sturz, einen Schnitt oder Ähnliches. Und immer wichtig: Die eigene Sicherheit sollte immer beachtet werden. In solchen Fällen sei es doch gut, wenn Kinder heutzutage ein Mobiltelefon griffbereit haben.

Zwischendurch übten die Kinder das Gelernte – sie probten etwa die Anrufe und die stabile Seitenlage.

Anhand eines kleinen Modells eines Krankenwagens zeigten die beiden Krankenschwestern den interessierten Kindern außerdem, wie ein solches Auto von innen aussieht. Ein lehrreicher Nachmittag also für die Kleinen.

Weiteres Programm in den Ferien

Das Freizeitangebot von Bettina Wloch geht noch bis Ende der Sommerferien bis zum 16. August weiter. Dabei hat sie für jeden Tag in der Woche etwas vorbereitet. Zum nächsten Programmpunkt treffen sich die Kinder am Montag, 7. August, von 14 bis 16 Uhr auf dem Spielplatz in Rodersdorf.

Am Dienstag, 8. August, geht es wieder in die Sporthalle nach Wegeleben zum Freizeitsport.

Ein zusätzliches Ferienangebot hat Wegelebens Jugendbetreuerin Bettina Wloch für Mittwoch, 9. August, vorbereitet. Im Park von Adersleben wird um 14 Uhr eine Sozialarbeiterin der Polizei zu einem lockeren Gespräch über soziale Brennpunktthemen und Mobbing erwartet. Anschließend gibt es dort bis 16 Uhr für die Ferienkinder ein „Tierisches Rätselraten“.