In vielen Orten im Landkreis Harz gibt es Karnevalsfeiern und Prunksitzungen. Darum ist das Faschingsfest von Rolli-Club und Katholischen Carneval Verein (KCV) im K6 Seminarhotel dabei etwas ganz besonderes.

Rolli-Club und KCV machen Halberstadt zur Karnevalshochburg

Hochleistungsschunkeln mit den Prinzenpaaren des KCV im K6 Seminarhotel in Halberstadt

Halberstadt. - Diese Fete im K6 Seminarhotel ist was ganz besonderes. Am 6. Februar setzten der Katholische Carneval Verein zu Halberstadt (KCV) und die Selbsthilfegruppe „Rolli-Club“ ihre närrische Zusammenarbeit fort. Es ist die einzige inklusive Prunksitzung im Nordharz.