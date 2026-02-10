weather regen
In vielen Orten im Landkreis Harz gibt es Karnevalsfeiern und Prunksitzungen. Darum ist das Faschingsfest von Rolli-Club und Katholischen Carneval Verein (KCV) im K6 Seminarhotel dabei etwas ganz besonderes.

Von Thomas Kügler 10.02.2026, 14:00
Hochleistungsschunkeln mit den Prinzenpaaren des KCV im K6 Seminarhotel in Halberstadt
Hochleistungsschunkeln mit den Prinzenpaaren des KCV im K6 Seminarhotel in Halberstadt Foto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Diese Fete im K6 Seminarhotel ist was ganz besonderes. Am 6. Februar setzten der Katholische Carneval Verein zu Halberstadt (KCV) und die Selbsthilfegruppe „Rolli-Club“ ihre närrische Zusammenarbeit fort. Es ist die einzige inklusive Prunksitzung im Nordharz.