Romweg: Was der Förderverein in Osterwick für die nächsten Jahre plant

Pilger unterwegs auf der Via Romea Germanica. 15 bis 25 Kilometer legen die meisten Wanderer am Tag zurück.

Osterwick - Von Stade nach Rom verläuft jene Route, die vor fast 800 Jahren Abt Albert von Stade gegangen war und danach aufgeschrieben hatte. Die heutigen 2300 Kilometer der Via Romea Germanica führen auch durch Osterwieck, Wasserleben, Wernigerode und den Harz. Osterwieck, und hier der Schäfers Hof, ist seit 2018, als Thomas Dahms den Vorsitz übernahm, sogar der Sitz des Fördervereins Romweg – Albert von Stade.

Vor fünf Jahren hatten sich Vertreter der deutschen Mitgliedskommunen von Stade bis Garmisch-Partenkirchen in Osterwieck zu ihrer Jahresversammlung getroffen. Nun stand das diesjährige Treffen in Gotha an. Welchen Stand inzwischen der Romweg besitzt, war auch daran abzulesen, dass sogar Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) daran teilnahm. Und dass die Stadt Gotha, vertreten durch ihren Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), anlässlich der Versammlung in den Kreis der rund 70 Kommunen unter den über 100 Mitgliedern gekommen ist.

Neue Pilgerunterkünfte im Harz

Dass Gotha als Versammlungsort ausgewählt wurde, führt Thomas Dahms im Volksstimme-Gespräch auf die jüngsten thüringischen Aktivitäten zurück. So seien in Nordhausen, Münchenlohra und Dietenborn drei Pilgerunterkünfte geschaffen worden, getragen von kirchlichen und Bürgergemeinschaften. Wichtige Punkte auf der Habenseite auch für den neuerlichen Antrag auf Anerkennung der Via Romea Germanica als europäische Kulturroute. Derer gibt es 47, der Romweg ist jetzt drei Jahre in dieser höchsten Liga vertreten. Kann der Titel nächstes Frühjahr verteidigt werden, bleibt er weitere fünf Jahre bestehen. Die hierzulande bekannteste europäische Kulturroute ist wohl der Jakobsweg.

Auch in Osterwieck entsteht eine Pilgerunterkunft. Der Förderverein Schäfers Hof lässt dafür ein Gebäude auf der spätmittelalterlichen Hofanlage restaurieren. Ein Vorhaben, das begonnen hat und schrittweise vorankommt. Auch in Hornburg, Wasserleben und Wernigerode finden Pilger einfache Unterkünfte, berichtet Dahms. Nach seinen Erfahrungen würden Pilger zwischen 15 und 25 Kilometer am Tag zurücklegen.

Die Anerkennung als europäischen Kulturroute war Ende 2020 und damit mitten in der Coronazeit erfolgt. Aktivitäten waren deshalb schwierig. Eine für 2021 geplante, gemeinsame Pilgerwanderung über die Gesamtstrecke von Stade bis Rom konnte so erst 2022 stattfinden.

Vertreter sollen nach Wernigerode eingeladen werden

Thomas Dahms blickt voraus: „2025 ist in Italien ein heiliges Jahr.“ Es werde angestrebt, mit den beiden anderen großen historischen Romwegen, die von Frankreich und dem Baltikum kommen, eine gemeinsame Tour auf den letzten Kilometern in Italien zu veranstalten. Möglichst mit Audienz beim Papst. Mitte Oktober war Dahms auch deshalb auf einer Tourismusmesse in Rimini vertreten, wo die drei Romwege einen gemeinsamen Stand hatten. „In Italien haben diese Pilgerwege einen hohen touristischen Stellenwert“, erklärt er.

Ehrung für eine aktive Streckenpatin des Romwegs durch Thüringen. Von links: Knut Kreuch, Karin Meixner, Bodo Ramelow und Thomas Dahms. Foto: Romwegverein

Für nächstes Jahr sei es vorgesehen, Vertreter aller europäischen Kulturrouten, die durch Sachsen-Anhalt führen, nach Wernigerode einzuladen. Die Stadt gehört ebenfalls zu den Aktivposten der Via Romea, mit Jens Friedrich ist dort ein Vorstandsmitglied zu Hause. Es soll ein Treffen zur Netzwerkbildung werden.

Dabei macht Thomas Dahms auf eine Besonderheit Osterwiecks aufmerksam, dass sich hier drei Kulturrouten kreuzen würden. Neben dem Romweg die Transromanica in Gestalt der Straße der Romanik sowie der Iron Courtain Trail entlang des einstigen Eisernen Vorhangs.

Europa rückt zusammen

Im Januar 2009 erfolgte die formelle „Wiedergeburt“ des Romwegs in Osterwiecks Partnerstadt Hornburg, 2012 kam es zur Vereinsgründung für die Route durch Italien. Die Strecke durch Österreich wird vom Jerusalemwegverein betreut. Mittlerweile gibt es einen europäischen Verein der Via Romea, zu dessen Präsident Thomas Dahms 2022 gewählt wurde.

Nach seiner Wahrnehmung gebe es gute Ansätze für eine Europäisierung des Romwegs. Wofür auch der neugebildete Arbeitskreis Tourismus spricht, in dem ebenso Mitstreiter aus dem italienischen Bozen sitzen wie Katrin Vogt aus der Osterwiecker Touristinformation.

Regionale Faltblätter für Route durch Deutschland

Damit die Pilger die Wege finden, gibt es bisher elf regionale Faltblätter für die Route durch Deutschland. Das zwölfte und abschließende Blatt soll jetzt entstehen. Darüber hinaus, stellt Dahms fest, sei die Route des Romwegs in immer mehr Wanderkarten zu finden.

Gearbeitet wird zudem an einer neuen Internet-Homepage unter der internationalen Adresse www.viaromeagermanica.info.

Bei all dem Organisatorischen, das den Romwegverein beschäftigt, betont Thomas Dahms, bleibe jeder einzelne Pilger das Wichtigste.