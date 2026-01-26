Naturschutz im Harz Rotmilane in Sachsen-Anhalt haben Nachwuchssorgen
In dem in Halberstadt ansässigen Rotmilanzentrum des Landes Sachsen-Anhalt laufen viele Daten zusammen. Nicht nur die Informationen von den Greifvögeln, die mit einem Sender versehen wurden. Hier wird auch die Bestandsentwicklung beobachtet.
26.01.2026, 18:30
Halberstadt. - Jedes Jahr sind sie unterwegs, die Mitarbeiter des Rotmilanzentrums Sachsen-Anhalts, um gemeinsam mit weiteren Ornithologen zu schauen, wie es um den Rotmilan im Land Sachsen-Anhalt steht.