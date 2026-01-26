weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Naturschutz im Harz: Rotmilane in Sachsen-Anhalt haben Nachwuchssorgen

Naturschutz im Harz Rotmilane in Sachsen-Anhalt haben Nachwuchssorgen

In dem in Halberstadt ansässigen Rotmilanzentrum des Landes Sachsen-Anhalt laufen viele Daten zusammen. Nicht nur die Informationen von den Greifvögeln, die mit einem Sender versehen wurden. Hier wird auch die Bestandsentwicklung beobachtet.

Von Sabine Scholz 26.01.2026, 18:30
Ein Rotmilan-Jungvogel im Nest.
Ein Rotmilan-Jungvogel im Nest. Foto: Martin Kolbe

Halberstadt. - Jedes Jahr sind sie unterwegs, die Mitarbeiter des Rotmilanzentrums Sachsen-Anhalts, um gemeinsam mit weiteren Ornithologen zu schauen, wie es um den Rotmilan im Land Sachsen-Anhalt steht.