Eine Umleitung wird in Halberstadt eingerichtet. Grund sind Bauarbeiten in der Rudolf-Diesel-Straße.

Halberstadt/vs. - Geduld müssen Autofahrer und Anwohner ab Mittwoch, 1. November, in Halberstadt aufbringen. Für Arbeiten an der Fahrbahn, an Nebenanlagen und an Kanälen wird die Rudolf-Diesel-Straße ab Höhe Apotheke Damian bis zur Klusstraße voll gesperrt, informiert ein Sprecher der Stadtverwaltung. Gebaut werden soll bis zum 28. Juni 2024.

Bis dahin gilt folgende Umleitung: Klusstraße – Otto-Spielmann-Straße – Quedlinburger Straße und umgekehrt. „Um den Anwohnern die Erreichbarkeit der Wohnhäuser in der Junkersstraße zu gewährleisten, wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben“, erläutert der Sprecher. Das Parken ist deshalb im kompletten Straßenzug untersagt. Die Grundstücke in der Rudolf-Diesel-Straße bleiben fußläufig erreichbar. Die Stadtverwaltung bittet Anwohner und Anlieger um Verständnis.

Oststraße in Halberstadt wieder befahrbar

Zudem gibt es eine gute Nachricht: Der Ausbau zwischen Oststraße bis zur Zufahrt Damian Apotheke soll am Dienstag, 31. Oktober, beendet sein. Die Straße ist somit wieder befahrbar.

An den Arbeiten im Straßenabschnitt zwischen der Oststraße bis zur Einmündung in die Klusstraße sind die Stadt Halberstadt, die Abwassergesellschaft Halberstadt (AWH), die Halberstadtwerke sowie die Telekommunikationsunternehmen Telekom, Vodafone und Puyr beteiligt. Im Auftrag der Stadt werden die Straße, die Geh- und Radwege sowie die Straßenbeleuchtungsanlage erneuert. Zudem werden unter anderem ein zusätzlicher Regenwasserkanal gebaut und Leitungen für Trinkwasser und Strom verlegt.