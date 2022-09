Blechbudenfest in Wilhelmshall Rund um die Blechbude wird wieder gefeiert: Was die Besucher erwartet

Nach drei Jahren Zwangspause kann in diesem Jahr auch in Wilhelmshall wieder gefeiert werden. Das beliebte Blechbudenfest rund um das historische Eisenbahnerhäuschen lädt am Sonntag wieder an den Waldrand ein.