In Emersleben (Landkreis Harz) kam es zu einem Großbrand in einem ehemaligen Industriegebäude.

Emersleben l Ein Großaufgebot der Feuerwehr war in der Nacht zum Donnerstag (11. März) zu einem Großbrand in Emersleben (Landkreis Harz) ausgerückt. In der Nähe des Bahnhofs in Richtung Groß Quenstedt stand ein ehemaliges Industriegebäude in Flammen.

"Wir waren zeitweise mit 88 Einsatzkräften und mit 17 Fahrzeugen vor Ort. Es kamen auch zwei Drehleitern und eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Das betroffene Gebäude war früher eine Produktionsstätte für Betonbauteile", so Michael Festerling von der Feuerwehr Halberstadt.

Mit massiven Löschangriffen gelang es der Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende leerstehende Werkhalle zu verhindern. Um die Löschwasserversorgung aus dem Fluss Holtemme zu sichern, mussten die K1319 und die Bahnstrecke Oschersleben-Halberstadt gesperrt werden.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Stand, kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.