In Osterwieck (Landkreis Harz) wurden zwei Trikots des Hamburger SV aus einem Firmengebäude gestohlen.

Osterwieck (vs) l In der Lüttgenröder Straße in Osterwieck (Landkreis Harz) wurden im Zeitraum vom 5. bis 10. Februar zwei handsignierte Fußball-Trikots des Hamburger SV aus einem Firmengebäude entwendet.

Laut Polizei handelt es sich um zwei blaue Trikots in den Größen L und XL, die mit Originalunterschriften der Mannschaft des HSV in silberner Farbe signiert waren.

Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl und zum Verbleib der entwendeten Trikots erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.