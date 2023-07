Der Verbandsgemeinderat Vorharz beschloss die letzten Vergaben für die Arbeiten an der Kita in Wegeleben. Damit könnte die aufwendige und in Verzug geratene Sanierung bald ein Ende finden.

Wegeleben - Die Sanierung der Kita Wegeleben wird auch kurz nach den Schließzeiten im Sommer – wie zuletzt angepeilt – noch nicht fertig sein. Unter anderem führten Lieferschwierigkeiten von Baustoffen und Materialien wie Stahlträgern dazu, dass sich der Abschluss der Arbeiten in Wegeleben noch einmal nach hinten verschiebe, erklärt Uwe Epperlein, Bauamtsleiter der Verbandsgemeinde Vorharz.

Ein genaues Datum nannte er nicht, dafür sei dieses wegen der davon abhängigen Lieferungen noch zu unsicher.

Auf der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Vorharz am Montag wurden zudem noch zwei Ausschreibungen beschlossen. Bei den Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten handelt es sich laut Epperlein um die letzten beiden Vergaben.

Wände sind verputzt und getrocknet

An der Baustelle gab es zwischenzeitlich erheblichen Fortschritt am und vor allem im Gebäude. Was sofort auffällt: Das Gerüst, das bis vor kurzem noch die komplette Frontfassade des Gebäudes verdeckte, ist abgebaut. Nun muss laut Epperlein noch die Fassade, wo sich der sanierte Anbau für einen Aufenthaltsraum der Kita befindet, gemacht werden. Ein Gerüst dafür steht schon an der Seitenwand. Auf dem Dach des Gebäudes wurde eine Photovoltaik-Anlage installiert.

Innen wurden in jüngerer Zeit die Brandschutzelemente eingebaut und die Rohinstallation, also die Heizungs- und Sanitäreinrichtungen sowie die Elektronik, abgeschlossen. Die Kabel sind verlegt, die Wände verputzt und getrocknet. Damit befinde sich das aufwendige Projekt auf der Zielgeraden.

Kita wird seit April 2022 saniert

Die Kita wird seit Anfang April 2022 vollständig saniert. Dafür wurde unter anderem das Gebäude entkernt und der alte Putz komplett heruntergenommen. Da die Kita unter Denkmalschutz steht, mussten bestimmte Elemente wie die Sockelleisten oder die Treppe erhalten bleiben, sie wurden daher aufwendig aufgearbeitet.

In der Zeit der Arbeiten sind die Kita-Kinder in einem Hort in Groß Quenstedt untergebracht. Ursprünglich sollte das Gebäude Ende Mai dieses Jahres wieder bezugsfertig sein. Die schwierige Auftragslage auf dem Markt und ein neu beauftragter Architekt waren zwei Gründe für die Verzögerungen.